中國─東協博覽會開幕 規模新紀錄
證券時報網11日報導，9月11日，為期四天的「第十三屆中國─東協博覽會」，與「中國—東協商務與投資高峰會」，在廣西南寧開幕。這是中國—東協建立對話關係25周年舉辦的一次重要會議，今年的展覽規模、參展企業數量都創歷年新高。
據21世紀經濟報導，主辦單位資料顯示，本屆「東博會」首次啟用南寧國際會展中心新擴建展覽館，新增展覽面積3萬平方公尺、約1200個展位，總展位達到5800個。本屆東博會各國企業參展報名申請展覽面積，超過12.95萬平方公尺，超出規劃面積17.73％。
東協10國和區域外企業展覽面積，達到3萬平方公尺，較去年增加28.6％。多國實際參展企業2669家，國外展商合計1020家，較去年增加14.4％。其中東協國家展位1460個，較去年增加17％，參展企業954家。柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、泰國、越南7個東協國家包辦。
同時，更多的中國知名企業，包括中鐵東方國際、中國鋁業、華為、國家電力、阿里巴巴等也將亮相本屆博覽會。
(工商)
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