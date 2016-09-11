北韓若用核武 南韓將讓平壤由地圖消失

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聯合新聞通訊社報導，南韓軍方為因應北韓進行第五次核子試爆，將建立大規模懲罰報復作戰理念，一旦發現北韓有使用核武跡象，將發動殲滅戰，平壤的部分區域恐將從地圖上消失。

韓聯社（Yonhap）報導，軍方消息人士透露，國防部向國會報告的大規模懲罰報復作戰理念，是讓北韓首都平壤某區域完全從地圖上消失的理念，即將平壤劃分為幾個區域，在發現北韓動用核武徵兆等千鈞一髮時刻，使用大量彈道飛彈或高爆炸彈夷平北韓軍方最高指揮部所在或可能藏身的區域。

英國廣播公司（BBC）引述韓聯社英文報導說，北韓一旦動用核武，南韓這項計畫將「殲滅」平壤，將之化為灰燼，由地圖上消失。

根據這項計畫，南韓軍方將可動用射程300公里的玄武-2A地對地彈道飛彈、射程500公里的玄武2B彈道飛彈、射程1000公里的玄武-3巡航飛彈等一切可用力量，執行大規模報復作戰。

為此，南韓軍方計畫大幅增加玄武系列彈道飛彈的數量，並爭取到明年完成射程800公里彈道飛彈的試射，投入實戰部署。

軍方消息人士指出，這是韓軍首次闡明足以憑藉韓國自主彈道及巡航飛彈力量對北韓實施相當水準的懲戒報復，大規模懲罰報復是在無核武器的範圍內所能建立的最佳作戰理念。

據悉，南韓軍方還組建了韓版遊騎兵團，將在北韓一旦有動用核武跡象時對金正恩等領導人實施殲滅行動。美軍第75遊騎兵團是美國最精銳的特種部隊，曾在伊拉克戰爭和阿富汗戰爭中擊斃或生擒眾多恐怖分子，年初還訪韓參加聯合演習。

軍方人士說，南韓特戰司令部正在規劃韓版遊騎兵團的任務及武器系統，韓版遊騎兵團將成為直接針對北韓首腦機關實施懲罰報復行動的特種部隊。1050911

(中央社)