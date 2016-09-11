抗北韓核子威脅 朴槿惠爭取反對黨支持

我要評比

南韓總統朴槿惠明天將會晤各政黨領袖，由於北韓上週又進行核子試爆，據猜測她將敦促在野黨不要反對部署美國的飛彈防禦系統。這是新國會上任以來她首次約見三大政黨的領袖。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，總統府官員透露，朴槿惠將爭取她領導的保守派執政黨與自由派在野黨共同合作，團結一致支持她處理北韓的核子威脅。

據料在野陣營將闡明在北韓核子問題上採取合作態度的立場，但對部署戰區高空防衛系統（THAAD）和民生問題仍將獨立發聲。

北韓9日進行第5次核子試爆，也是歷來威力最大的一次，並表示是為了測試供飛彈使用的核彈頭。

朴槿惠因而縮短在寮國的訪問，趕回國內後立即召集高層會議，緊急檢討如何防範她形容「迫在眉睫」的北韓核子威脅。

她在9日的會議中呼籲在野黨與其他反對人士，停止「出於政治動機的挑剔行動，例如反對部署」極為精密的美國飛彈防禦系統。

南韓在7月間宣布，計畫在南部部署戰區高空防衛系統，以對抗北韓日增的核子與飛彈威脅。

在野黨反對部署這種防飛彈系統，認為只會助長區域軍備競賽，並將損及與南韓最大貿易夥伴中國大陸的關係。中國也強烈反對南韓部署這套系統，認為其中的雷達可能用於監控中國防務。（譯者：中央社林治平）1050911

(中央社)