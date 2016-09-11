陳皓然關鍵安打致勝 淚飆MVP感言
職棒中信兄弟、Lamigo桃猿以2比2僵持到9局下半，兄弟代打陳皓然二壘安打建功，以3比2氣走桃猿。熬了5年首次拿到MVP，陳皓然激動不已，哽咽喊出「我叫陳皓然」。
陳皓然在9局下代打鄭達鴻，這是他本季第9場一軍出賽，結果他從王溢正手中敲二壘安打，帶動攻勢，陳江和觸身、陳子豪故意四壞之後，兄弟攻佔滿壘。
在林智勝打擊時，桃猿洋投賽格威（Zack Segovia）暴投，兄弟攻下致勝分，3比2拿下勝利。
30歲的陳皓然拿到生涯首次單場MVP，賽後在頒獎時激動不已，汗水夾雜著淚水，一度講不出話，被問到敲安打的情況，他說：「其實我很緊張，我把學長、教練教給我的全部使出來」。
一度哽咽之後，陳皓然對主場球迷說：「我今年第5年，第1次拿到MVP，今天我在這邊要讓各位球迷知道，我叫陳皓然」。
陳皓然2009年參加選秀落選，2011年捲土重來、被兄弟象選中，從2012年起擔任替補外野手，一軍出賽機會最多的是2014年，但也只有18場，大多時間都在二軍。
因為天候關係，中信兄弟本週延賽5場之後，唯一的比賽以勝利收場；後援上場的鄭凱文投1.1局無失分，拿到本季第8勝。1050911
(中央社)
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