未入圍金鐘「一肚子大便？」 樊光耀：絕非討拍
日前金鐘51公布了入圍名單，由曹瑞原執導的公視時代劇《一把青》入圍13項成為大贏家，不僅主要演技類獎項受肯定，就連技術類獎項都獲評審青睞，只是結果難免會有遺珠，其中該劇在男配角方面全軍覆沒，讓粉絲紛紛出聲抱屈，其中飾演「處長」的樊光耀在入圍揭曉隔天（9日）發文配圖抒發心情，昨（10日）再度發文安慰粉絲。
樊光耀未能以「處長」一角入圍本屆金鐘，讓粉絲遺憾不已，直言他該與「大隊長」楊一展、「小邵」藍鈞天、「小顧」鍾承翰一同入圍才是，曾獲金鐘迷你劇集影帝殊榮的樊光耀於臉書發文，並用首自創七言詩抒發心情，「不憾遺珠不怨天，沉浮藝海也平凡，平生戲弄隨人識，一把青春演不完。」文末表示這是友人替自己未能入圍抱屈的心聲，隨文附上的還有一張自己在劇中的截圖「我都一肚子大便」，難免令人聯想到是因落馬紓壓。
而在昨天樊光耀再度發文，除先強調9日發文「非討拍文」，望網友能明察自己文中想說的事情，接著表示他遺憾的，是藍鈞天、楊一展未獲提名，隨後更以劇中口吻直說：「所以，偉成、小卲，上面對你們另有安排，等處長這兒通知！」一席話引起粉絲共鳴，連楊一展都在底下留言：「我親愛，敬愛的處長，偉成，小卲等您！想念你光耀哥！」而樊光耀PO的劇照，則再度勾起粉絲對於《一把青》的無限回憶。
(中時電子報)
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