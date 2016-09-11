挑戰盃》中華隊上演逆轉秀 力挫菲律賓2連勝
中華隊11日在亞洲挑戰盃男籃賽遭遇菲律賓，雖一度處於12分落後，中華隊仍然發揮強大韌性，終場87比76逆轉擊潰菲律賓，取得預賽2戰全勝、B組第1資格挺進複賽，接下來將遇上中國大陸、約旦及哈薩克等對手。
中華隊依舊排出蔣淯安、周儀翔、劉錚、周柏臣與戴維斯的先發陣容面對菲律賓，不過中華隊開賽出現過多失誤，加上外線準度不夠，上半場一度以17比29大幅落後，幸好靠著戴維斯與周儀翔火力，打完上半場，中華隊僅以5分落後。
周伯勳第3節帶起中華隊反撲氣勢，逐漸把比分追上，甚至兩度超前，不過打完前3節，中華隊與菲律賓打成62比62平手，比賽重新回到原點，前役表現出色的周儀翔，更在最後8分14秒投進打破僵局的三分外線。
士氣大振的中華隊，換成旅美小將胡瓏貿連拿5分，搭配戴維斯與蔣淯安的及時火力掩護，中華隊逐漸擴大領先差距，胡瓏貿最後3分49秒又補上1顆三分彈，中華隊領先來到14分之多，戰局大勢底定。
中華隊全隊6人得分上雙，表現最優異的還是「新台灣人」戴維斯，他拿19分、16籃板與5助攻，3項數據都居全隊最高，周儀翔14分，蔣淯安13分、8籃板，劉錚12分，周柏臣11分，胡瓏貿拿下10分，全在末節拿到。
(中時電子報)
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