北韓若用核武 南韓：將發動報復殲滅戰
南韓軍方為因應北韓進行第五次核子試爆，將建立大規模懲罰報復作戰理念，一旦發現北韓有使用核武跡象，將發動殲滅戰，使平壤部分區域從地圖上消失。
根據中央社引述韓聯社報導，韓國國防部向國會報告的大規模懲罰報復作戰理念，就是讓北韓首都平壤部分區域，完全從地圖上消失，即在發現北韓動用核武徵兆的千鈞一髮時刻，使用大量彈道飛彈或高爆炸彈，夷平北韓軍方最高指揮部所在區域，將殲滅平壤，將之化為灰燼，由地圖上消失。
根據此計畫，南韓軍方將發射玄武-2A地對地彈道飛彈，射程300公里，以及射程500公里的玄武2B彈道飛彈、射程1000公里的玄武-3巡航飛彈，執行大規模報復作戰。
南韓軍方還建立遊騎兵團，模仿美軍第75遊騎兵團，將在北韓一旦有動用核武跡象時，遊騎兵團將對金正恩實施殲滅行動。
(集團連線報導)
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