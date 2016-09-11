歐巴馬夫婦登雜誌 深情相望網友凍未條

我要評比

太閃了！美國總統歐巴馬與妻子近期登上女性時尚雜誌Essence十月版封面，不僅大秀恩愛，兩人相視凝望的愛意，更濃厚到引起網友轟動，直呼「領養我吧！」

英國「每日郵報」報導，封面可見，這對愛鳥親密地站在彼此身旁，掛著滿滿的笑容，蜜雪兒（MichelleObama）更溫柔地將1隻手輕放在丈夫胸前。

但雜誌內文的甜蜜合照，更是搶盡封面光采。照片中的兩人站在白宮一扇窗戶前，牽著對方的手，深情望入彼此眼中。

合照公開後，隨即被分享到社群網站推特（Twitter），吸引網友熱烈討論。

網友@jillian打趣地說：「領養我吧！」

@sunshinechi1也說：「這就是戀愛終極目標，我會想念歐巴馬一家人的。」

@Luvvie說：「我們的總統和第一夫人就這樣偷走我的心了。」（譯者：中央社周莉芳）1050911

(中央社)