911恐攻15周年 紐約舉行悼念儀式

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今天是美國「911」恐怖攻擊15周年，當時遭遇恐攻的紐約世貿中心遺址舉行悼念儀式，為今天的悼念儀式揭開序幕，眾人在當年遇襲時分默哀一分鐘。911恐攻造成近3000人喪生。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天都偃旗息鼓，參加這場悼念儀式，出席者還有警方和罹難者家屬。

2001年9月11日早上8點46分，遭恐怖份子劫持的班機撞向世界貿易中心一號樓（也稱北塔）。隨後另一架飛機也衝撞世貿二號樓（南塔），兩座建築均在兩小時內倒塌，造成2753人喪生。

五角大廈遭另一架客機衝撞，造成184人喪生，另一架客機墜毀賓州田野，造成40人喪生。

總統歐巴馬和家人在第一起攻擊發生時刻8點46分在白宮默哀。歐巴馬稍後將在五角大廈舉行的悼念儀式發表演說。1050911

(中央社)