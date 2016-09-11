羅志祥徵選「Show Star」 1年多體重減10公斤

羅志祥與八大綜合台《娛樂百分百》合作徵選「Show Star」。（八大）

羅志祥與八大綜合台《娛樂百分百》合作徵選「Show Star」為期一年多時間，日前舉辦最後一場合約爭奪賽，身為新秀男孩團體的老闆及評審，羅志祥陪他們渡過嚴格訓練時期，比賽現場再看到初賽畫面，驚訝自己跟這些弟弟們都有大轉變，主持人愷樂忍不住說：「你的轉變好明顯喔～」羅志祥立刻投射出嚴厲目光，嚇得愷樂趕緊補充：「我是說『帥上加帥啦。』」

羅志祥解釋說：「就是瘦了！我那時怎麼容許自己變那麼胖！」原來這段時間他體重前後差異10公斤，因此開玩笑威脅製作單位，不要再剪進他肥胖時的回顧畫面。

最後篩選出的9位新秀男孩，在合約爭奪賽卯足全力展現歌藝舞蹈，其中一位參賽者上場前還跟羅志祥語帶玄機透露：「老闆，連眨眼都不要眨喔，會嚇到你！」結果「驚喜」是用心練習的後空翻，但第一時間羅志祥卻不怎麼領情，直說：「啊～還好啊！」

合約爭奪賽主審包括羅志祥、大目及佳和老師，男孩們除了各自上場表演外，再經分組及全體表演，由評審及現場的觀眾進行投票最終入選名單，並與「創造力」簽下合約，正式成為羅志祥旗下的子弟兵。但淘汰過程中出現一段插曲，當天全程在後台參與比賽盛況的羅媽媽，看著舞台上被刷下來的年輕朋友，非常於心不忍頻頻拭淚。羅志祥則向剛誕生的男孩團體們精神喊話，表示：「10年20年我有可能會退休，賣命的不是我，希望你們可以幫助『創造力』。」

(中時)