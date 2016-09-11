陳俊秀24轟20盜 雙20俱樂部第6人
Lamigo桃猿內野手陳俊秀今天在台中洲際球場達成本季第20次盜壘成功，加上他原有24轟，成為中華職棒史上20-20俱樂部的第6名成員。
陳俊秀最近打擊低潮，加上今天這場對中信兄弟之戰，近5場、17打數沒有安打，不過他在第8局靠四壞保送上壘後，達成本季第20次盜壘成功。
加上先前也達成20轟20盜門檻的王柏融，Lamigo桃猿成為歷年來第一支擁有兩名20-20打者的球隊。
回顧中華職棒歷史，同時擁有全壘打、盜壘能力的20-20攻擊者並不多見。1994年洋將坎沙諾以25轟、21盜成為史上第一人，並在1996年以23轟、26盜二度叩關。
在坎沙諾之後，相隔了7年才又出現20-20打者，興農牛張泰山在2003年以28轟、22盜加入20-20俱樂部，也是首名本土球員。
又隔了3年之後，陳金鋒在2006年也就是他回台第一年，達成21轟、20盜。
陳金鋒之後再隔9年，林智勝在2015年成為中職史上首名30-30俱樂部成員，敲了31支全壘打、有30次盜壘成功。
在坎沙諾、張泰山、陳金鋒、林智勝之後，今年有王柏融、陳俊秀加入又能轟、又能盜的「自走砲」20-20俱樂部。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。