陳俊秀24轟20盜 雙20俱樂部第6人

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Lamigo桃猿內野手陳俊秀今天在台中洲際球場達成本季第20次盜壘成功，加上他原有24轟，成為中華職棒史上20-20俱樂部的第6名成員。

陳俊秀最近打擊低潮，加上今天這場對中信兄弟之戰，近5場、17打數沒有安打，不過他在第8局靠四壞保送上壘後，達成本季第20次盜壘成功。

加上先前也達成20轟20盜門檻的王柏融，Lamigo桃猿成為歷年來第一支擁有兩名20-20打者的球隊。

回顧中華職棒歷史，同時擁有全壘打、盜壘能力的20-20攻擊者並不多見。1994年洋將坎沙諾以25轟、21盜成為史上第一人，並在1996年以23轟、26盜二度叩關。

在坎沙諾之後，相隔了7年才又出現20-20打者，興農牛張泰山在2003年以28轟、22盜加入20-20俱樂部，也是首名本土球員。

又隔了3年之後，陳金鋒在2006年也就是他回台第一年，達成21轟、20盜。

陳金鋒之後再隔9年，林智勝在2015年成為中職史上首名30-30俱樂部成員，敲了31支全壘打、有30次盜壘成功。

在坎沙諾、張泰山、陳金鋒、林智勝之後，今年有王柏融、陳俊秀加入又能轟、又能盜的「自走砲」20-20俱樂部。1050911

(中央社)