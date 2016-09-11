魏則西父母發公開信 要百度負責

魏則西事件發生以來，在大陸引發軒大波，重挫百度聲譽。魏則西父母10日委託律師，向百度公司及李彥宏發布公開信，希望百度和其執行長李彥宏能夠進一步拿出態度，「真正的解決問題」。

魏則西事件發生在今年4月。22歲大學生魏則西因罹患惡性腫瘤，經百度搜索後，前往搜索結果排名第一的武警北京總隊第二醫院就診。他接受該醫院宣稱來自美國最先進、治癒率超過8成的「生物免疫療法」，但耗資20萬人民幣無果，最終在4月12日去世。

時隔多月，近日魏則西父母的委托律師宋維強指出，百度雖多次公開表態，想要釐清責任；李彥宏也稱公司因此光是1季，就蒙受20億人民幣的損失。但百度一直沒有去真正面對魏則西父母，沒有真正的解决這個問題。如果問題不解決，百度如何信服大眾。

公開信一出，許多網友表態支持，要求百度也應負起責任和義務。

根據鳳凰網，魏則西父母的商榷函全文如下：

北京百度網訊科技有限公司、百度在線網絡技術(北京)有限公司負責人及公司實際控制人李彥宏先生：

你們好！

我是北京騰波律師事務所的宋維強律師，經過魏則西同學的推薦介紹，魏則西的父母找到了我，希望我能從法律上幫助他們。

我設想了很多見到魏則西父母時的情形，當我真正見到他們時，我的內心還是非常的沈重，因爲，他們是普普通通中國老百姓的一個縮影，是兩個善良的人，是兩個剛剛經歷了喪子之痛的人，是兩個人生已經不再完整，已經不能再像普通人一樣繼續走完剩餘人生的兩個人，他們一直在不停的問我，「為什麽沒有人主動找我們給我們一個說法和答覆呢？」

是啊，可能很多人都在糾結於這樣一個問題，社會分工不同，角色定位不同，面對同一件事情，站在不同的角度會有不同的解決問題的方式方法，然而，我們始終相信：人，大多數還是善良的，一個偉大的公司，一個偉大的人，責任和情感也是並行不悖的。

思慮再三，還是决定在提起相應法律程序之前，坦誠的向貴公司、向彥宏先生寫這封信，去這封信的目的不是爲了什麽新聞炒作，不是爲了在這裡追究誰的責任，不是為了義正嚴詞的談理說教，我只是想把問題擺出來，同貴公司和彥宏先生探討，有沒有解决這個問題的必要？怎麽解决這個問題？如果大家可以達成一致意見，是最好的局面，如果不能談妥，也只好去法院提起訴訟，讓法律做最終的裁决。

基於上述認識和理由，我們沒有去發一份刻板生硬的律師函，因爲我們始終相信，百度公司和彥宏先生是善良的，法律程序始終是解决問題的最後救濟途徑，除了法律之外，可以有情感和協商。

如果不是一個有愛的公司和有愛的人，百度公司不會走到今天，一個公司存在的價值和意義並不單純是他賺取了多少利潤，資產規模有多少，當一個公司不能滿足社會公衆的需求和社會發展的潮流時，當社會公衆的心理體驗由正轉負時，他不會走的太遠，正如彥宏先生所說「若失去用戶支持，百度離破産只有三十天。」

我們理解百度公司此時矛盾的心理，從魏則西事件發生之後，百度公司的幾次表態也可以看出，你們最想做的，是釐清責任。畢竟百度公司面對的是千千萬萬的消費者個體，一旦在魏則西事件中被認定為承擔責任，會產生什麽樣的連鎖反應，似乎很難把握和預料，所以，第一時間，貴公司的反應是想談清楚責任。

責任可以不可以談清楚先不去討論，因為這需要複雜的法律程序去進行判斷認定，但是有一點，人心向背需要去用實際行動引導，一個公司的社會形象一旦受損，會付出很大的代價去彌補。為什麽魏則西事件突然發酵，為什麽社會公衆將魏則西和百度兩個以前毫無關聯的名字聯繫在了一起？去年此時，誰也不會知道魏則西和百度什麽關係，然而，今年此刻，提起百度，社會公衆自然會想起魏則西，提到魏則西，人們又自然會想到百度。命運的曲折離奇和冥冥之中的因緣際會，讓人感慨！

然而，偶然的事件有其必然性，不出魏則西，可能會出王則西、李則西，逃避不是解決問題的辦法，勇於面對，解決問題才是發展之道，我們也看到百度公司面對此事件之後的改變措施，彥宏先生近日也公開表態，「因爲魏則西事件，百度一個季度砍掉20億收入。」

但是，離魏則西事件最近的魏則西的兩位親人、兩位法律上的魏則西的繼承人，他的父母，百度公司却一直沒有去真正面對，沒有去給他們真正的解決這個問題，他們一直被邊緣化，是百度公司和彥宏先生覺得沒有面對和解決的必要麽？如果是這樣，在邏輯關係又怎麽能讓社會公衆信服百度的改變和誠意呢？

我們認爲，百度公司基于同中國人民武裝警察部隊北京市總隊第二醫院之間存在利益連接，及“誰受益，誰擔責”的民事責任原則，貴公司同中國人民武裝警察部隊北京市總隊第二醫院應對魏則西最終死亡的後果承擔共同的侵權責任。這個法律問題，如果我們協商不成，相信法院會做出公正的裁判。

但是，現在是不是只有去法院解决這個問題的唯一途徑了？是不是魏則西和百度之間一定要先厘清責任再談其他？

答案似乎不儘然！訴訟畢竟是解决問題的終極手段，解决問題的方法和管道可以有很多種。

這個問題的决定權掌握在百度公司和彥宏先生的手中，魏則西父母同百度公司相比，體量可能顯得微不足道，然而，從法律上來講，魏則西父母和百度公司和彥宏先生却是平等的。

金錢永遠不是衡量社會價值和社會存在的唯一標準，企業社會責任也是一個非常大的命題，百度公司和彥宏先生應該比我們更能深刻體會和理解這一點，金錢有時候需要把他作爲解决問題的工具。魏則西的父母有正當的職業，還可以過活，雖然晚景凄凉，但是也不至于流落街頭，他們因爲給魏則西治病所欠的債務，也可以慢慢還清，生活還可以繼續，只是，他們唯一的兒子不在了，永遠不再了，這種心理的創傷和痛苦單單是金錢又怎麽能彌補呢？

非常遺憾，直到現在，我們沒有看到百度公司和彥宏先生對魏則西父母一方的解决問題的方案和態度，魏則西事件受影響最大的兩個個體居然一直被游離在事件之外，百度一個季度砍掉的20個億，與此相比，是不是矛盾的？邏輯上是不是不通呢？

因爲人們會問：爲什麽百度可以一個季度砍掉20個億去應對魏則西事件，卻至今沒有拿出一分錢去撫慰魏則西的父母？！

是啊，爲什麽呢？！一個季度砍掉20個億是不是因爲有國家相關部門的監管，是不是你們不得不這麽去做？！不去撫慰魏則西的父母，是不是更能表明百度公司和彥宏先生的真正態度？！

(旺報)