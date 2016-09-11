黃義雄1年前急call 黃子佼憾來不及合作

黃子佼主持活動，被問及黃義雄辭世一事。(陳俊吉攝)

「綜藝教父」黃義雄（寇桑）10日因病辭世，藝人黃子佼11日下午出席活動受訪時透露，兩人1年前曾通過電話，當時寇桑急著想找他合作節目，但之後2人各忙各的，沒想到就來不及了，他感嘆：「這真的算是我不小的遺憾。」

黃子佼說，他主持生涯的早期曾和黃義雄合作過《娛樂星聞 小燕有約》、《五年三班 全民益智大考驗》等節目，這幾年則較少有合作機會。「他80歲了，一輩子都奉獻給電視圈，還跨足業務、製作和經紀，真的很了不起，可說是為了這行業鞠躬盡瘁，大家會想念他敬業、專業的付出！」

(中時)