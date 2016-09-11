亞洲男籃挑戰賽 中華預賽全勝
在伊朗德黑蘭舉行的2016亞洲男籃挑戰賽預賽，中華隊今天靠著第4節逆轉，以87比76擊敗菲律賓，在預賽B組以2連勝拿下第1。
中華隊昨天以90比66擊敗印度隊，今天面對以大學生為主的菲律賓，一開賽打得並不順手，首節落後7分，上半場打完，也仍以38比43落後。
但第3節初，戴維斯（Quincy Davis）與周柏臣聯手打出6比0攻勢，將逆勢扳回；前三節打完，中華隊與菲律賓打成62比62平手。
第4節中，中華隊胡瓏貿扮演奇兵，在一波10比1的攻勢中貢獻7分，幫助中華隊將領先的差距拉開到10分，奠定勝基，終場中華隊就以11分之差擊敗菲律賓，拿下預賽2連勝。
中華隊全隊有6人得分達兩位數，戴維斯19分、16籃板與5助攻表現最佳，周儀翔14分，蔣淯安13分。中華隊全場抓下57個籃板，遠優於菲律賓的40個，也是獲勝關鍵。
中華隊拿下預賽B組龍頭之後，預賽成績保留，複賽將對上A組的中國大陸、約旦與哈薩克，爭取晉級8強的資格。1050911
(中央社)
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