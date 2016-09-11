美國紀念「911」十五週年 悼念罹難者

歐巴馬蒞臨911事件發生地參加紀念活動。(圖/美聯社)

911事件至今已十五週年，美國在今天(11日)於紐約舉辦大型紀念活動，為當年的2977位罹難者致哀。

綜合外電報導，日前美國總統歐巴馬(Obama)呼籲民眾在本月9日至11日共同追思911事件罹難者，今天更在紐約「雙子星大廈」原址舉辦十五週年紀念活動。該活動於當地時間上8點46分開始，也是十五年前第一架飛機衝撞大樓北棟的時刻。

歐巴馬當天演講表示：「美國的多元文化不是我們的弱點，而是我們的力量，我們更須牢記住美國的基本價值！」

另一方面，為了對911事件的救難英雄表達感謝，紐約政府也為兩條街道改名紀念，命名為雷諾、勒里薩科。警員雷諾在救難中因大樓南棟倒塌而犧牲；勒里薩科則是因該事件煙塵引發呼吸系統疾病死亡。

911事件發生在是2001年9月11日，是一起對美國本土的一連串自殺式恐怖襲擊。該事件造成2977人罹難、19名劫機犯死亡、6000餘人輕重傷，其中罹難人數甚至高於戰爭時期的珍珠港事件。

(中時電子報)