陳菊嘆「不認識自己」 徐世榮：我們也不認識她了！
高雄市十全果菜市場日前遭市府強拆，不只市場自救會不滿，對高雄市長陳菊漠視人權的聲浪也接踵而來，陳菊甚至說「評語快讓我不認識自己了」。政大教授徐世榮今天在臉書po文痛心說：我們其實也不認識她了！
徐世榮指出，高雄美麗島事件，當陳菊依法律被判刑時，不知道陳菊及黨外人士為何不願意服從當時的法律？為什麼他們還要不斷地抗爭呢？那時他們不也是大聲的倡導「惡法非法」嗎？如今自己掌權之後，卻是「惡法亦法」，然後是「依法行政」，違背當初自己所追求的目標，我想這才是讓陳菊「都快不認識自己」的主因！
徐世榮坦言，陳菊已非過去的陳菊，不只她自己不認識自己而已，我們其實也不認識她了！但是，我們不認識的豈只是陳菊、賴清德、梁文傑(台北市議員，曾撰文替高雄果菜市場拆遷案辯護)，「你還認識那個選前口口聲聲說要追求民主、自由、公義及人權的民進黨嗎？他們掌權了，過往國民黨所遺留下來的戒嚴威權體制，剛好可以讓他們更快速的實現台獨的目的。」
徐世榮沉痛說：民進黨才執政百日，問問自己，目前這個民進黨還是我們昔日所認識的民進黨嗎？
(集團連線報導)
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