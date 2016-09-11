泰王蒲美蓬感染緩解退燒 繼續腎臟治療

泰國王室宮務處今天發布聲明指出，泰國國王蒲美蓬未再發燒，血液感染已緩解，肺部X光顯示未有感染，停用抗生素，繼續腎臟治療。

泰國王室宮務處今天晚間發布聲明指出，泰國國王蒲美蓬經過醫療小組檢查評估，已經停止使用抗生素治療，在血液和肺部X光的檢查也顯示，感染已經緩解，也未有發燒情況，醫療小組給予連續性腎臟替代性治療（continuous renal replacement therapy），密切關注腎臟情況。

泰王蒲美蓬是現今在位最久的君主，6月9日泰國全國上下慶祝登基70年，今年12月5日將度過89歲生日，近幾年都在曼谷附近的詩麗拉醫院治療休養，上一次露面是在今年1月。1050911

(中央社)