去污名兼倡環保 美3千騎士裸體上街頭
為了推廣正面身體形象、提倡騎乘自行車以及節省燃料觀念，美國數以千計的自行車騎士今天大膽裸身騎上街頭。
美聯社與美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，約有3000人從1座鄰近費城藝術博物館（Philadelphia Museum of Art）的公園出發，一起騎車穿梭街道，參與第8屆「費城裸體單車日」（Philly Naked Bike Ride）年度盛事。
在這場盛事，有的民眾穿著運動內褲、覆滿人體彩繪顏料或亮片，更有人一絲不掛。一些騎士因為擔心被父母、同事認出而戴著面罩，但也有人只穿了雙鞋。
第5次全裸騎車的艾森柏格（Oren Eisenberg）說：「這是將裸體去污名化，一個真正開放且樂趣十足的方式。」
這場穿梭於號稱「友愛之城」（City of Brotherly Love）的費城單車漫遊，全長共12英里，與許多世界裸體自行車日（World Naked Bike Ride）密切相關，騎士將行經費城熱門景點，如美國獨立紀念館（Independence Hall）與黎頓豪斯廣場（RittenhouseSquare）公園，人群將於此為騎士喝采。
「費城裸體單車日」是個「你敢多露就多露」的盛事，衣服可有可無。主辦單位表示，他們是邀請人們裸身，但也希望不論裸露多少肌膚，民眾應感到舒適，並且樂在其中。（譯者：中央社周莉芳）1050911
(中央社)
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