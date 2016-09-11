指責觀眾不停拍照錄影 他嘆：非常介意尊重2字

林俊逸（右）日前在臉書指責觀眾在演出途中不停拍照、錄影。（圖／本報系資料照）

五燈獎出身的歌手林俊逸，在2012年參加模仿選秀節目，因肢體、神韻、歌唱方式，就連嗓音都與「小哥」費玉清有十成像而爆紅，歌唱實力備受肯定的他，轉戰主持界表現同樣亮眼，在今年金鐘51以《音樂萬萬歲》、《星光大道》雙料入圍綜藝節目主持人，只是興奮不到1天，林俊逸昨（10日）便在臉書宣洩不滿，只因他在演出時，遇到了歌迷做出碰到他底線的事情。

林俊逸日前到苗栗演出，雖很感謝歌迷到場支持，但在途中卻不斷看到台下觀眾不停拍照、錄影，讓他難得動怒直說：「我實在無法專心唱歌」，他認為不論規模、場合，每次演出自己總是掏心掏肺的努力詮釋歌曲，「所以每次表演，都是一次性的演出，而我們就在你的面前賣力唱著演著，表演近在咫尺，你就身處這聲光之中，若是你仍選擇，盯著面前的那小小方框，我只能嘆息。」林俊逸更將現場與MV拿來比較，認為兩者所追求的截然不同，現場演出之所以可貴，正是因為台上台下能擁有「一起呼吸的一次性感動」。

遑論開場就已廣播現場不開放攝錄影與錄音，若遇到有人對他說自己僅是私人收藏，不會對外公開，他認為此舉已然「竊走了台上演出人員的努力與用心」；若是被說專業表演者「是不會受到任何影響」，林俊逸也反擊「 有水準的觀眾，不會做出任何可能去影響台上演出者的舉動」坦言將話說的重，是因為他很介意「尊重」2字。近400字言論引起粉絲共鳴，紛紛留言呼籲、告誡做出違反演出規定者，應當尊重演出、尊重表演者，不要讓個人素質壞了表演品質。

(中時電子報)