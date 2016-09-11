天津濱海媽祖文化園開幕

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中新社 11日報導，由天津濱海新區與台中大甲鎮瀾宮等，合作開發興建的天津濱海媽祖文化園，11日在中新天津生態城開幕。

天津濱海媽祖文化園，佔地面積3.9萬平方公尺，所在地塊整體藉由填海造陸而成，配套設施包括媽祖聖像、山門、鐘鼓樓、媽祖廟、媽祖閬苑、禪居會館等。其中，媽祖聖像高42.3公尺，是迄今為止全球最高媽祖聖像。

第八屆中國．天津媽祖文化旅遊節，於本月9日至11日在天津舉行，天津濱海媽祖文化園開幕是其一項重要內容。

(工商)