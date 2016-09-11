康康謝黃義雄「和他合作節目是主持過最有意義的」
資深製作人黃義雄（寇桑）因病辭世，震驚演藝圈。他在演藝圈提攜無數藝人，康康說，他23歲時第一次上的電視節目就是寇桑製作的《小燕有約》，參加模仿比賽，事隔8年才正式進演藝圈，後來和寇桑合作的《大家來說笑》是他主持過最有意義的一個節目，「讓我有機會認識並幫助很多資深藝人」。
康康說，11日凌晨5點多醒來看到新聞新聞嚇一跳，因為去年在二姊江蕙演唱會遇到，前陣子也還有跟聯絡，說要約吃飯，卻一直還沒約成，他都說身體狀況沒問題，且這次生病跟原本的癌症也沒關係，沒想到人說走就走，令他感到錯愕難過，也覺得有點遺憾。
他說，寇桑製作的中視《大家來說笑》，也是自己的代表作，「謝謝寇桑找我去主持，因為這節目，我認識很多資深藝人，幫助他們，等於做了很多的善事，大家至今感情都很好。」
他回憶，有次寇桑找他去辦公室，「一進去，他正在畫畫，畫油畫，我嚇一跳，他說畫畫會讓自己的心專注、平靜一點。」他很感謝寇桑會提點一些主持的邏輯，建議他訂雜誌例如《讀者文摘》，多看一些有水準的書和雜誌增加知識，「他講話時習慣拿著鉛筆，一直講、一直寫、一直畫，就像是個藝術家、老師！」
(中時)
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