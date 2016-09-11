規模5.3淺層地震 震撼馬其頓首都

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美國地質調查所（USGS）表示，馬其頓首都史高比耶（Skopje）今天發生規模5.3的淺層地震。目前尚未傳出有嚴重災情或傷亡。

這次地震的震央在史高比耶東北方2公里處，震源深度僅10公里。美聯社報導，地震發生後，許多民眾嚇得跑到街上避難。

馬其頓1963年曾發生大地震，夷平史高比耶大部分地區，造成超過1000人喪生。（譯者：中央社林治平）1050911

(中央社)