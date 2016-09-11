911恐攻15周年悼念儀式 朗讀罹難者名字

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今天是美國「911」恐怖攻擊15周年，在紐約世貿中心遺址舉行的悼念儀式，在第一起攻擊發生時刻早上8點46分以默哀一分鐘和敲響教堂鐘聲揭開序幕。

在古典音樂演奏聲中，911恐攻近3000名罹難者家屬，緩慢朗讀所有罹難者名字。

2001年9月11日早上8點46分，遭恐怖份子劫持的班機撞向世界貿易中心一號樓（也稱北塔）。隨後另一架飛機也衝撞世貿二號樓（南塔），兩座建築均在兩小時內倒塌，造成2753人喪生。

五角大廈遭另一架客機衝撞，造成184人喪生，另一架客機墜毀賓州田野，造成40人喪生。

今天的悼念儀式將有6次默哀，分別是世貿北塔和南塔遭受攻擊和倒塌的時間，以及五角大廈遭到攻擊和客機墜毀賓州田野的時間。

罹難者家屬在朗讀罹難者名字時喪親之痛猶在，這起攻擊也留給美國舉國難以抹去的傷痛。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在推特推文表示：「2001年9月11日影響每個紐約人，但是恐怖分子沒有取得勝利，因為15年後我們依然強大，而且我們團結一致。」

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天都偃旗息鼓，參加這場悼念儀式，出席者還有警方和罹難者家屬。

總統歐巴馬和家人在第一起攻擊發生時刻8點46分在白宮默哀。歐巴馬稍後將在五角大廈舉行的悼念儀式發表演說。1050911

(中央社)