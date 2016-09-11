陸最大人參產地評選「參王」 168萬人幣成交

中國新聞網11日報導，首屆中國「集安．清河野山參節」，9月11日在吉林清河鎮開幕，在「參王」的評選活動中，一棵有百年參齡的人參奪得「鮮品野山參王」的稱號，並在隨後的拍賣環節，以168萬元人民幣成交。

吉林省是世界最大的人參產地，其人參產量佔全球7成以上。集安是吉林省主要的人參產區之一，中國最大的山參交易市場──清河人參交易市場即坐落於此。

(工商)