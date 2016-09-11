全台吉祥物PK今開戰 57個競逐萌主
「2016全台吉祥物PK戰@高雄」開幕戰「偶最有力」拔河賽11日在時代大道登場，今年共有32隊、57個吉祥物參賽，吉祥物人偶們同台催票，賣萌較勁，吸引不少民眾靠近拍攝，許多吉祥物人偶無心拔河，爭相在舞台前搶鏡頭，一場大混戰逗得現場笑聲不斷。
去年首次舉辦的高雄城市吉祥物 PK 戰大獲好評，今年擴大規模舉辦全台吉祥物PK戰，廣邀全台吉祥物一同參與，競逐「萌主」寶座。活動大使花媽人偶和去年冠軍「大萌主」高通通在今日開場時同跳台客迎賓舞帶動現場氣氛，緊接著57個參賽吉祥物陸續登場亮相，高雄副市長許立明和新聞局長丁允恭及所有參賽吉祥物人偶一同合影並宣布正式開戰，共推萌經濟。
今年吉祥物PK戰分為模範公僕組和企業戰士組，兩組吉祥物在開幕拔河賽中小試身手後便無心拔河，看到舞台前擠進不少民眾拍攝，大部分吉祥物人偶便開始擺出各種動作搶鏡頭以獲取最大曝光度，拼人氣也比魅力，為自己拉抬聲勢。
從明天12日上午10點起到10月4日中午12點止展開網路票選，邀請民眾踴躍上網投下神聖一票，支持心中最喜愛的萌寶，還有機會抽中iPhone手機等大獎。為讓民眾更了解參賽吉祥物，「高雄款臉書」從明天12日起每天都會發布兩則吉祥物介紹，歡迎粉絲們持續鎖定，關注吉祥物的競賽訊息。
代表桃園參賽踢館高雄並被下令「沒有得獎就不要回來」的吉祥物ㄚ桃和園哥昨天特地拜訪高雄市政府，高雄副市長許立明今天在開幕時為ㄚ桃與園哥抱屈，他打趣表示桃園雖然無情，高雄不能無義，到時若兩位吉祥物真回不去桃園，高雄剛落成的燕巢關懷動物之家一定提供舒適環境收留ㄚ桃與園哥，費用副市長出，請兩位吉祥物不必擔心，幽默回應引發現場一陣笑聲。
今年全台吉祥物PK戰系列活動，重頭戲便是10月1日下午5點起展開盛大的吉祥物車隊大遊行，57個吉祥物和活動大使花媽人偶及高通通將登上造型各異的花車全力拉票，從城市光廊沿著五福路遊行至七賢路高雄港牌樓，沿途PK人氣魅力。10月16日晚間6點將在市府鳳山行政中心廣場舉辦頒獎晚會，表揚獲獎萌主，歡迎大家相揪來高雄與全台吉祥物同樂。詳情請上活動官網查詢。
(中時)
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