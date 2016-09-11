全台吉祥物PK今開戰　57個競逐萌主

「2016全台吉祥物PK戰@高雄」開幕戰「偶最有力」拔河賽11日在時代大道登場，今年共有32隊、57個吉祥物同台賣萌較勁，活動大使花媽人偶（中）和去年冠軍大萌主高通通（前排右）及所有參賽吉祥物人偶一同合影，隨即正式開戰。（王錦河攝）

「2016全台吉祥物PK戰@高雄」11日在時代大道登場，今年共有32隊、57個吉祥物同台賣萌較勁。（王錦河攝）

高雄副市長許立明（中）、新聞局長丁允恭（右）、活動大使花媽人偶（中）和去年冠軍大萌主高通通（前排右）及所有參賽吉祥物人偶一同合影並宣布2016全台吉祥物PK正式開戰。（王錦河攝）

全台吉祥物PK開幕戰「偶最有力」拔河賽11日在高雄時代大道登場，許多吉祥物人偶無心拔河，爭相在舞台前搶鏡頭。（王錦河攝）

許多吉祥物人偶無心拔河，爭相在舞台前搶鏡頭，一場大混戰逗得台下笑聲不斷。（王錦河攝）

2016全台吉祥物PK戰共有32隊、57個吉祥物同台賣萌較勁，吸引許多民眾爭相靠近搶拍。（王錦河攝）

許多吉祥物人偶無心拔河，爭相在舞台前搶鏡頭，吸引許多民眾靠近搶拍。（王錦河攝）

不少小朋友開心與夢時代 Mimity（右）、南投縣南港小水鹿（中）等吉祥物人偶一同合影。（王錦河攝）

由於高雄天氣炎熱，許多吉祥物人偶登場前在幕後帳棚區休息，工作人員不時用扇子幫高雄捷運吉祥物哈比（中）搧風。（王錦河攝）

高雄天氣炎熱，義大吉祥物大義（左）＆唐基（右）等人偶登場前在帳棚區休息，吸引1位小妹妹好奇觀看，大義索性拿起扇子搧涼。（王錦河攝）

許多吉祥物人偶在活動結束後立即回到幕後帳棚區脫掉悶熱的吉祥物偶裝打赤膊休息。（王錦河攝）

高雄捷運 U!Fu（左起） ＆ 哈比、夢時代 Mimity、日月光阿明哥、大金空調大金寶寶等57個吉祥物同台賣萌較勁。（王錦河攝）

今年共有32隊、57個吉祥物同台賣萌較勁，吸引不少小朋友觀看。（王錦河攝）

去年拿下第2名的高雄觀光局吉祥物高雄熊（前排左）一看到主人觀光局長曾姿雯（中）便上前熊抱局長，令她笑開懷，世大運吉祥物熊讚（右）也趨前抱抱，北高兩熊熊抱曾局長展現熱情。（王錦河攝）

高雄觀光局長曾姿雯（中）和觀光局吉祥物高雄熊（左二）、世大運執行長暨台北市秘書長蘇麗瓊（右二）和世大運吉祥物熊讚（右）等一同合影。（王錦河攝）

高雄副市長許立明（中）、世大運執行長暨台北市秘書長蘇麗瓊（左）、世大運吉祥物熊讚（後排左二）、活動大使花媽人偶（中）、去年冠軍大萌主高通通（前）、妖怪村枯麻（後排右）等吉祥物人偶一同合影。（王錦河攝）

代表桃園參賽踢館高雄並被下令「不拿冠軍就不用回來了」的吉祥物ㄚ桃（右）和園哥（左）和高雄副市長許立明（中）、桃園新聞處長張惇涵（左四）等一同合影。（王錦河攝）

「2016全台吉祥物PK戰@高雄」開幕戰「偶最有力」拔河賽11日在時代大道登場，今年共有32隊、57個吉祥物參賽，吉祥物人偶們同台催票，賣萌較勁，吸引不少民眾靠近拍攝，許多吉祥物人偶無心拔河，爭相在舞台前搶鏡頭，一場大混戰逗得現場笑聲不斷。

去年首次舉辦的高雄城市吉祥物 PK 戰大獲好評，今年擴大規模舉辦全台吉祥物PK戰，廣邀全台吉祥物一同參與，競逐「萌主」寶座。活動大使花媽人偶和去年冠軍「大萌主」高通通在今日開場時同跳台客迎賓舞帶動現場氣氛，緊接著57個參賽吉祥物陸續登場亮相，高雄副市長許立明和新聞局長丁允恭及所有參賽吉祥物人偶一同合影並宣布正式開戰，共推萌經濟。

今年吉祥物PK戰分為模範公僕組和企業戰士組，兩組吉祥物在開幕拔河賽中小試身手後便無心拔河，看到舞台前擠進不少民眾拍攝，大部分吉祥物人偶便開始擺出各種動作搶鏡頭以獲取最大曝光度，拼人氣也比魅力，為自己拉抬聲勢。

從明天12日上午10點起到10月4日中午12點止展開網路票選，邀請民眾踴躍上網投下神聖一票，支持心中最喜愛的萌寶，還有機會抽中iPhone手機等大獎。為讓民眾更了解參賽吉祥物，「高雄款臉書」從明天12日起每天都會發布兩則吉祥物介紹，歡迎粉絲們持續鎖定，關注吉祥物的競賽訊息。

代表桃園參賽踢館高雄並被下令「沒有得獎就不要回來」的吉祥物ㄚ桃和園哥昨天特地拜訪高雄市政府，高雄副市長許立明今天在開幕時為ㄚ桃與園哥抱屈，他打趣表示桃園雖然無情，高雄不能無義，到時若兩位吉祥物真回不去桃園，高雄剛落成的燕巢關懷動物之家一定提供舒適環境收留ㄚ桃與園哥，費用副市長出，請兩位吉祥物不必擔心，幽默回應引發現場一陣笑聲。

今年全台吉祥物PK戰系列活動，重頭戲便是10月1日下午5點起展開盛大的吉祥物車隊大遊行，57個吉祥物和活動大使花媽人偶及高通通將登上造型各異的花車全力拉票，從城市光廊沿著五福路遊行至七賢路高雄港牌樓，沿途PK人氣魅力。10月16日晚間6點將在市府鳳山行政中心廣場舉辦頒獎晚會，表揚獲獎萌主，歡迎大家相揪來高雄與全台吉祥物同樂。詳情請上活動官網查詢。

(中時)