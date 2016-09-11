氣象局：最快明天深夜發布海警

（取自氣象局）

（取自氣象局）

中央氣象局表示，中度颱風編號第1614號（國際命名MERZNTI，中文譯名：莫蘭蒂），中心氣壓960百帕，11日20時的中心位置在北緯17.2度，東經133.1度，即在琉球南南東方1160公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方1400公里之海面上），以每小時25轉22公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，預測12日20時的中心位置在北緯18.6度，東經128度，即在琉球南方860公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方850公里之海面上）。

中央氣象局氣象預報員林秉煜表示，莫蘭蒂颱風強度已增強到中度颱風，最快在明天（周一）深夜到周二清晨發布海上颱風警報。今天（11日）到明天（周一）迅速增強的過程非常明顯，不排除增強到中度颱風上限，是否增強到強颱？可能性不能排除。周一晚上北部東半部恆春半島有長浪發生，週二沿海有強陣風出現，周三周四是影響最明顯的時候。

明（12）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，北部及東半部有局部短暫陣雨，午後南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。明晚起北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，請注意。

週二（13日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區隨時間愈晚雨勢會愈明顯，而南部地區及中部山區也會有局部的短暫降雨，沿海的風、浪持續增大，陣風有機會來到9到10級。

週三、週四（14日、15日）將會是這個颱風影響臺灣最明顯的時候，各地受影響的程度須視其通過臺灣時的位置而定，目前不確定性仍大，變數較多，請大家留意氣象局的最新天氣預報。

週五（16日）颱風逐漸遠離，風向轉為西南風且水氣仍多，迎風面的南部地區降雨仍明顯，其他地區下雨的區域較局部。

海上強風特報：臺灣北部海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。明（12日）晨起至下午間臺灣北部海面、臺灣東北部海面及台灣東南部海面將有風變，風向將由偏南風轉為偏北風；下午起臺灣北部海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級；臺灣海峽北部平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。

(集團連線報導)