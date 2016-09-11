老翁分手官司 想討回代繳50萬社保

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大陸廈門一名8旬老翁求婚遭拒鬧分手，他想討回幫女友繳了人民幣10多萬（約新台幣50萬元）的社會保險，稱這是「結婚聘金」，當地法院不採納聘金的說法，但判決女方應酌情返還3萬元。

中國大陸海峽導報報導，鬧出分手官司的李老先生和一名林姓老太太同居生活了兩年，兩人都喪偶多年。

李老先生想結婚，林老太太不同意，男方因此狀告廈門市思明區法院，表示兩人認識之初，林老太太就提出：要結婚可以，但是請李老先生要幫忙繳交社保，讓她之後可以領取退休金。

李老先生因此為女方交了10萬5578元的社保費及人身保險費3000元。但林老太太辦理退休一年後，卻仍然沒有打算結婚。

李老先生認為，自己當初代繳的社保，是以結婚為目的而按照習俗支付的彩禮（聘金），如今結婚不成，女方理應退還。

林老太太則堅持，一開始就沒有打算結婚，當初是經人介紹照顧李老先生的晚年生活，這筆社保費是男方表達感謝的贈予，不是什麼彩禮（聘金）。

兩人曾共同生活過2年，之後一方隨兒女生活，不再同居，雙方沒有針對結婚進一步表示。

法院一審結合證據和雙方陳述，採信女方說法，認為雙方的法律關係是合約關係，而合約已中止履行，林老太太應當酌情返還李老先生為其繳納的社會保險費3萬元。1050911

(中央社)