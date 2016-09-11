劉德立參加巴國總統杯青少年足球賽開幕
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間9日，應邀出席「第2屆瓦雷拉總統杯青少年足球賽」開幕典禮，瓦雷拉總統伉儷親臨主持。
劉德立應巴國警察總署總監品松（Omar Pinzon）邀請出席該總署與教育部等合辦「第2屆瓦雷拉總統杯青少年足球賽」開幕典禮。除瓦雷拉總統伉儷親臨主持外，公安部長貝珊柯特（Alexis Bethancourt Yau）、國家安全委員會部長級執行秘書羅培茲（Rolando Lopez）、海空勤局長龔薩雷茲（Belsio Gonzalez）及邊防局長艾耶（Cristian Hayer）等亦應邀出席共襄盛舉。
瓦雷拉向劉德立表示，臺巴雙邊合作中的「運動場興建計畫」，主要目的是提供青少年正當休閒活動場所，促使青少年遠離犯罪，為改善社會治安政策中「預防犯罪」重要一環；此外，也對中華民國政府對此計畫的慨助及配合，甚為滿意。1050911
(中央社)
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