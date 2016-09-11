沒他就沒綜藝大哥大！張菲：寇桑對我有伯樂之恩

黃義雄（右）20多年前訂做匾額送張菲。（本報系資料照片）

已故資深製作人黃義雄（寇桑）對許多藝人都有知遇與雪中送炭之恩，除了外界最為熟知的歌后江蕙，及一路相挺走過桃色、詐賭、大麻等風暴的胡瓜，寇桑更在1975年就把當時的秀場天王張菲拉拔到電視節目曝光，1988年為張菲製作第一個節目《歡樂100點》，打造出台灣的「綜藝大哥大」，張菲11日受訪時幾度深深嘆氣，難過表示：「聽到消息很心痛，寇桑對我來說真是恩重難報。」

張菲表示，寇桑對他有伯樂之恩，1975把他拉去上節目開始，便經常性提攜，對他一生影響太多了，去年他原本不打算參加「金鐘50」，是前一晚寇桑打電話與他長談，勸他一定要出席，所以他隔天才突然出現，「寇桑是藝界祖師、宗師，一生都奉獻、關心演藝圈，是很了不起的人。」

張菲說，唯一值得安慰的是，還好生前金鐘獎有頒發給終身成就獎給他。他說，當年因新聞局不太能接受他們來自秀場的草莽主持風格，所以他屢敗屢戰都無法敲鐘，寇桑還乾脆自己訂作金色鑲框、寫著「金鐘在我心」的匾額送他，鼓勵他別因為金鐘獎而洩氣。

(中時)