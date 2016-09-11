馬雲：將擴大在東協投資及發展

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中國大陸電商巨頭阿里巴巴董事長馬雲今天表示，將擴大在東南亞國家協會的投資，參與當地中小企業和年輕人的發展。

第13屆中國—東協博覽會、商務與投資峰會今天在廣西南寧舉行，馬雲在開幕式上作上述表示。

綜合中新網、新浪科技報導，馬雲在演講中表示，中國和東協地區是世界上人口最大的開發中國家的聯盟，也是世界製造業的中心，接下來的全球機會屬於開發中國家，新技術將會給開發中國家帶來令人難以想像的跨越式發展。

報導指出，馬雲將和廣西簽定戰略合作協議，以廣西作為橋頭堡，輻射東協市場。

在此之前，阿里巴巴已經在東協市場投入重要資源，控股東南亞最大網路銷售和購物平台Lazada。

大陸國務院副總理張高麗也出席大會，在致詞中表示，中國和東協建立對話關係已經25年，兩者之間的貿易從25年前的80億美元到如今4700多億美元，成長近60倍。1050911

(中央社)