玖壹壹台中嗨唱 黃明志助陣駁酸語

嘻哈團體玖壹壹今晚在台中圓滿戶外劇場開唱，曾因「Oh My God」MV風波被捕的馬來西亞歌手黃明志助陣，他說，「玖壹壹不是垃圾」，替玖壹壹反駁網友酸語。

玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，成軍滿7週年，晚間在台中圓滿戶外劇場舉行首場大型售票演唱會，約7000人朝聖。

演唱會開場動畫搶搭「抓寶」風潮，將玖壹壹打造成稀有精靈現身台中，開場High唱「大顯神威」，接著唱「9453」，還拿起特製加壓水槍噴粉絲，現場就像大型海灘派對，炒熱氣氛。

日前因合作的「Oh My God」MV涉侮辱宗教風波，黃明志返回馬來西亞被警方逮捕，5天後才獲釋，玖壹壹也被狂批。黃明志現身力挺玖壹壹，擔任表演嘉賓合唱「來去趴踢」，黃明志還拿水槍噴向台下。

黃明志表示，前兩週有發生一些事，鬧得不愉快，「看到玖壹壹被罵得很慘，我也是網路出來的感同身受，我在那邊也沒好過」，反正不論別人講什麼都不是重點，「玖壹壹不是垃圾，玖壹壹的音樂是台灣網路的奇蹟」。

藝人「Lulu」黃路梓茵自爆和洋蔥是鄰居，住在洋蔥家後面，笑稱只是過來這裡走走。Lulu身穿旗袍裝，與玖壹壹合唱「嘻哈庄腳情」，洋蔥爸爸也登台合唱「妳不愛我」。演唱招牌歌「癡情男子漢」時，歌手謝和弦登台助陣，引起全場尖叫。1050911

(中央社)