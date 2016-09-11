失明柳藝恩畫無眼河馬 老師大淚崩

韓國紀錄電影「琴鍵上的奇蹟」講述天生失明的柳藝恩音樂之路，片中拍攝柳藝恩上美勞課畫了一隻沒有眼睛的小河馬，她天真解釋「小河馬游泳太用力，眼睛就不見」，讓老師淚崩。

費時5年拍攝的「琴鍵上的奇蹟」，記錄被韓國譽為「盲眼莫扎特」的柳藝恩，重新踏上音樂之路的故事。因為天生雙眼失明遭到生母遺棄的柳藝恩，被當時照料她的中途媽媽朴靜順收養，但朴靜順並沒因為她的殘疾而有所寬待，反更重視她的教育與人格養成，讓人十分感佩。

柳藝恩在媽媽朴靜順的教導下，心智較同齡孩子顯得早熟，也總以樂天態度看待自己天生殘疾的事實，此舉有時卻更讓大人感到心疼。

導演任成國有次拍攝藝恩上美勞課，竟開心畫了一隻「沒眼睛的小河馬」，她天真解釋是「因為小河馬游泳游得太用力，眼睛就不見了」，一派天真把眼睛當鈕扣般容易脫落，柳藝恩的善良與想像力使畫中有話，當場讓美術老師淚崩，顧不得攝影機在前、哭得奪門而出，連現場工作人員都噙忍淚水繼續拍攝，不敢哭出聲音來。

「琴鍵上的奇蹟」9月23日在台上映。1050911

(中央社)