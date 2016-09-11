失明柳藝恩畫無眼河馬 老師大淚崩
韓國紀錄電影「琴鍵上的奇蹟」講述天生失明的柳藝恩音樂之路，片中拍攝柳藝恩上美勞課畫了一隻沒有眼睛的小河馬，她天真解釋「小河馬游泳太用力，眼睛就不見」，讓老師淚崩。
費時5年拍攝的「琴鍵上的奇蹟」，記錄被韓國譽為「盲眼莫扎特」的柳藝恩，重新踏上音樂之路的故事。因為天生雙眼失明遭到生母遺棄的柳藝恩，被當時照料她的中途媽媽朴靜順收養，但朴靜順並沒因為她的殘疾而有所寬待，反更重視她的教育與人格養成，讓人十分感佩。
柳藝恩在媽媽朴靜順的教導下，心智較同齡孩子顯得早熟，也總以樂天態度看待自己天生殘疾的事實，此舉有時卻更讓大人感到心疼。
導演任成國有次拍攝藝恩上美勞課，竟開心畫了一隻「沒眼睛的小河馬」，她天真解釋是「因為小河馬游泳游得太用力，眼睛就不見了」，一派天真把眼睛當鈕扣般容易脫落，柳藝恩的善良與想像力使畫中有話，當場讓美術老師淚崩，顧不得攝影機在前、哭得奪門而出，連現場工作人員都噙忍淚水繼續拍攝，不敢哭出聲音來。
「琴鍵上的奇蹟」9月23日在台上映。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。