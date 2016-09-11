泰國台商慶中秋及重陽 過節氣氛濃

泰國台灣會館10日晚間舉行中秋及重陽敬老聯歡活動，準備柚子和月餅，邀請逾70歲與三代同堂的鄉親上台接受表揚，感受濃濃的傳統過節氣氛。

泰國台灣會館今年適逢建館70年，在旅泰台灣鄉親們的早年蓽路藍縷，辛苦打拚下，至今已經有15萬名台灣鄉親在泰國各地。泰國台灣會館主席張文平在中秋及敬老重陽活動中，特別頒贈給超過70歲的夫妻和三代同堂鄉親精美金飾紀念品。

晚間活動在演唱泰國、中華民國國歌及台灣會館之歌後揭開序幕，席開60桌，有來自包括春武里、北欖、吞武里及曼谷等各地台商聯誼會的成員。許多旅泰台商全家老小前來參與，讓後代們繼續傳續重陽敬老的優良傳統，許多甚少出門的長者也利用機會和當年一起來泰國打拚的同輩問候彼此並閒話家常。

現場也有鄉親們販售來自台灣的家鄉食品，讓台商和眷屬們可以解鄉愁。台商也討論政府新南向政策，如何讓台灣的產業鏈與泰國台商相連結，打造更有規模，更能創造附加價值的市場。1050911

(中央社)