貴州酒博會開幕 市民排隊搶購茅台酒

中國新聞網11日報導，第六屆中國（貴州）國際酒類博覽會，9月9日至12日在貴陽舉行。來自34個國家和地區的近2000家知名酒業品牌參展，其中人氣最旺的，就是貴州茅台展區及銷售區，消費者們排著長隊購買，僅一天茅臺酒就售出上萬瓶，銷售額近1200萬元人民幣。

(工商)