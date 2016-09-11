14歲以少女團體出道 曾之喬想起過去13年哭了
14歲以女子團體「Sweety」出道的曾之喬（喬喬），發了3張專輯後團體便成了「單飛不解散」模式，之後她成功轉戰戲劇界，演出《愛情魔髮師》、《我的寶貝四千金》等多部膾炙人口的電視劇，而在今年她參演了《必娶女人》、《後菜鳥的燦爛時代》2部夯劇，更靠前者首度入圍金鐘獎，現年27歲的曾之喬今日在臉書抒發心情，回首過去走來的點滴令她默默地掉下眼淚。
曾之喬近年演藝事業大爆發，先在《我的寶貝四千金》中和謝佳見譜出「一飛戀」，人氣再攀高峰，後又在《必娶女人》演出主角郝萌（邱澤飾）的妹妹、精明幹練的郝勝男，今年則又交出《後菜鳥的燦爛時代》這張漂亮成績單，而在8日公布的金鐘51入圍名單裡，曾之喬以《必娶》首度叩關金鐘女配角，可以說默默在演藝圈耕耘10多年，終在今年一口氣開花結果。
曾之喬今日晚間在臉書PO文，坦言自己在得知入圍時，並沒有特別反應，但在不久後，她卻默默地流下眼淚，腦中想的全是過往點滴，「入行到現在，讓我最深刻學習到的，是謙卑還要再更謙卑。不足的還有太多。有的時候，很努力也不一定會被看見。但努力是為了對得起自己，對得起支持我的觀眾們。」曾之喬先感謝評審肯定，接著指出不論入圍與否，她都認為表演沒有對錯，文末更期許自己能永保赤子心，繼續帶更多作品給觀眾。
(中時電子報)
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