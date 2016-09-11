911恐攻15周年 歐巴馬籲擁抱美國多樣性

今天是美國「911」恐怖攻擊15周年，總統歐巴馬呼籲美國人擁抱國家的多樣性，不要允許「恐怖分子」分裂國家。

歐巴馬在五角大廈舉行的悼念儀式表示：「我們的多樣性，我們的拼湊式遺產，不是弱點。它依然是，也將永遠是我們的最大長處之一。」

「這是那個9月早上遭受攻擊的美國，這是我們必須仍然忠誠的美國。」

歐巴馬表示，美國不會忘記在911恐攻遇害的生命，他深受罹難者家屬的韌性鼓舞。

2001年9月11日早上8點46分，遭恐怖份子劫持的班機撞向世界貿易中心一號樓（也稱北塔）。隨後另一架飛機也衝撞世貿二號樓（南塔），兩座建築均在兩小時內倒塌，造成2753人喪生。

五角大廈遭另一架客機衝撞，造成184人喪生，另一架客機墜毀賓州田野，造成40人喪生。

歐巴馬和家人在第一起攻擊發生時刻8點46分在白宮默哀。

歐巴馬昨天疾呼，美國人民在面對恐怖攻擊時要團結一致。

歐巴馬在每週廣播與網路演說中提到：「面對恐怖主義，我們如何回應很重要。」

他另表示：「我們不能向分裂我們的人屈服。我們不能以腐蝕社會組織的方式加以反應。」

歐巴馬說：「因為，我們的多元，我們歡迎所有人才，我們公平對待每個人─不分種族、性別或信仰─那正是使我國偉大的原因之一。那使我們堅韌不屈。」

「假使我們忠於那些價值，我們將秉持那些已逝者留下來的精神，保有我國的強盛與自由。」1050911

(中央社)