NBC民調：美大選4搖擺州民調激戰

我要評比

美國國家廣播公司今天公布總統選舉民調顯示，兩黨候選人希拉蕊與川普在4個搖擺州激戰，數字不相上下。專家分析，這場總統大選有機會改寫總統選舉的選票結構。

美國國家廣播公司（NBC）、華爾街日報（WSJ）與馬瑞斯特學院（Marist）11日公布5至8日進行的搖擺州聯合民調，民主黨總統候選人希拉蕊與共和黨的川普在其中4州的民調數字不相上下。

在亞利桑那州的可能選民中，川普與希拉蕊的支持度為42%與41%，在已登記選民中，則為40%與41%。

在喬治亞州的可能選民中，川普與希拉蕊的支持度為46%與43%，在已登記選民中，則為44%與40%。

在內華達州的可能選民中，川普與希拉蕊的支持度為44%與45%，在已登記選民中，則為41%與46%。

在新罕布什爾州的可能選民中，川普與希拉蕊的支持度為41%與42%，在已登記選民中，兩候選人則皆為40%。

這4州民調的受訪者皆為900多名已登記選民，與600至700多名可能選民，誤差範圍皆為3至4個百分點。

馬瑞斯特輿論研究所主任米里高夫（Lee Miringoff）表示，本屆美國總統選舉異於往年，在進入最後階段，選情結構若有新變數不會讓人感到意外。

他說，兩黨候選人都有機會拿下多州選舉人票，民調所做的4個州可能有意料外的結果，這場選舉看來有機會改寫美國的選票結構。

美國輿論分析，2016總統大選最終將由11個搖擺州決定選舉結果。1050911

(中央社)