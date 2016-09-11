星茲卡病例累計329人　包含8名孕婦

我要評比

新加坡今晚公布新增11起茲卡病例，確診患者人數達到329人，目前共有8名孕婦感染茲卡病毒。

新加坡環境局仍持續在病例出現的集中和潛在區域進行滅蚊工作，共發現並銷毀202個蚊蟲滋生處所。1050911

(中央社)