911紀念儀式 希拉蕊感到身體不適

希拉蕊（中間戴墨鏡者）今日在紐約參加911紀念會。（美聯社）

希拉蕊（右二）在參加完911紀念會後，由團隊人員陪同離開會場。（美聯社）

根據BBC、CNN引述希拉蕊競選團隊的報導，美國民主黨總統候選人希拉蕊·克林頓，在9/11紀念儀式感到過熱、身體不適，但已恢復，並前往女兒的住處。

(集團連線報導)