華郵：希拉蕊民調穩定領先

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華盛頓郵報今天公布民調指出，民主黨總統候選人希拉蕊在全美可能選民與已登記選民中，分別超前共和黨川普5個與10個百分點，領先優勢相當穩定。

華郵（Washington Post）與美國廣播公司（ABC）於5至8日的聯合民調顯示，希拉蕊在全美可能選民中的支持度為46%，川普為41%，領先5個百分點。

自由黨的總統候選人強生（Gary Johnson）及綠黨的史坦（Jill Stein），支持度分別為9%與2%。

希拉蕊在已登記選民中的領先趨勢更明確，以45%超越川普的35%，領先達兩位數10個百分點。

這項民調對全美842名已登記選民與642名可能選民以電話訪問取得，誤差範圍為3.5個百分點。

RealClearPolitics網站綜合全美8月26日至9月10日的主要民調指出，希拉蕊的支持度為46%，川普為42.9%，領先3.1個百分點。

美國選民將於11月8日投票選出下任總統，民調網站FiveThirtyEight預估，希拉蕊贏得過半選舉人票的機率為7成。1050911

(中央社)