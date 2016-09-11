神鬼交鋒真人版 少年扮醫生又想騙名車
美國佛羅里達州1名19歲少年先前遭控假扮醫師，並竊取1名86歲病人財物後，他在維吉尼亞州再次面臨新的指控，當局說他試圖以詐欺方式購買豪華轎車。
美聯社與美國時代雜誌（TIME）報導，斯塔福郡（Stafford）警員說，勒夫羅賓遜（Malachi Love-Robinson）試圖向汽車經銷商購買1輛捷豹（Juguar）汽車後，昨天遭警方逮捕，被控竊取個資罪與其他詐欺罪名。
事實上，勒夫羅賓遜今年2月就曾遭逮捕，當時佛州執法人員表示，他在沒有執照的情況下行醫。佛州棕櫚灘（Palm Beach）相關當局說，勒夫羅賓遜非法經營醫療機構，不僅有辦公室，還有實驗工作服、聽診器，但他沒有執業執照。
當局表示，有1次1名女子透過網路聯繫勒夫羅賓遜，請他治療胃痛問題後，勒夫羅賓遜前往該女子住家5次，稱對方罹患關節炎，還賣維他命給她，最後勒夫羅賓遜索取了價值3494美元（約新台幣11萬）的支票。（譯者：中央社周莉芳）1050911
(中央社)
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