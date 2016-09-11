颱風來不來？ 各國預報比一比

各國對於莫蘭蒂颱風的路徑預測。(取自NCDR 天氣與氣候監測)

期待已久的中秋假期卻遇到中颱莫蘭蒂來攪局，到底颱風會不會影響到中秋連假呢？根據國家災害防救科技中心天氣與氣候監測網今日晚間八點最新的各國颱風路線預報，中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳都預測颱風會從台東登陸，中國氣象局預估會由恆春半島擦過台灣，韓國氣象局與香港天文台則認為莫蘭蒂會由巴士海峽通過。

各國預估中，以美國海軍所預估的路徑最北，其次是中央氣象局、日本氣象廳、中國氣象局，韓國氣象局與香港天文台則認為颱風不會直接登陸台灣本島。雖然各國預估路徑相較先前稍有改變，但普遍將預估路徑南修。

中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上則表示，原本莫蘭蒂颱風沿著高壓南側快速往西北西方向移動，到了晚間，莫蘭蒂颱風進入水氣帶形成的微弱鞍型場，這是影響颱風路徑的關鍵區域。因此，過了此區，預期客觀的颱風路徑預測將更趨於一致。

(中時電子報)