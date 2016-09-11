馬雲：阿里巴巴加速佈局東南亞市場

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中國新聞網11日報導，中國電商巨頭阿里巴巴集團創始人馬雲，11日在廣西南寧說：「中國—東協是世界上人口最大的經濟聯盟，東協是世界經濟最有機會的地方，阿里巴巴將擴大在東協地區的投資和發展。」

11日，第13屆中國—東盟博覽會在廣西南寧舉行，期間召開中國—東盟電子商務峰會，中國及東盟各國官員、電商企業代表、專家等與會共謀中國—東盟電子商務市場藍圖。

在中國—東盟自貿區合作升級，「一帶一路」建設加速推進背景下，中國「網路+」建設迅猛發展，中國電商巨頭加緊佈局東南亞市場步伐，構建東盟電商網路。

阿里巴巴集團副總裁、國際事業部總經理余湧說：「阿里巴巴正在建立一個新外貿體系，促進中國和東協雙邊貿易暢通。」目前，在整個阿里巴巴平台上，東協國家約有100萬註冊供應商，與中國發生貿易關係。

(工商)