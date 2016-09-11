出席911紀念活動 希拉蕊不適提早離場

美國媒體報導，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天出席911恐怖攻擊事件15周年紀念活動時，因覺得身體不適而提前離場。

美國有線電視新聞網（CNN）和微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，希拉蕊陣營發布聲明說，她「覺得熱得難受」，因此離場前往女兒雀兒喜（Chelsea）的寓所，如今已經「覺得好多了」。

福斯新聞網（Fox News）則報導，據執法機構人士透露，希拉蕊上車離開紐約世貿中心遺址（Ground Zero）時，似乎「身體出了狀況」。1050911

(中央社)