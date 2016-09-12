和柯南一起暢遊日本鳥取縣享美食

一窺柯南作者青山剛昌老師的故鄉─鳥取縣。(圖片提供/傑森全球整合行銷)

柯南迷有福了！JR西日本每年都會推出的名偵探柯南懸疑推理之旅套票又來了，今年要帶大家前往柯南作者青山剛昌老師的故鄉─鳥取縣，和柯南一起賞櫻賞楓賞雪大啖海鮮。鳥取縣和柯南的案件一樣充滿神秘感，其實位在日本山陰地方的鳥取縣擁有日本唯一的大型砂丘，除此之外，面向日本海的鳥取縣擁有非常豐富的海洋資源，充足的漁貨和絕對的新鮮，足以讓饕客食指大動、念念不忘。

每年11月到3月是鳥取縣盛產松葉蟹的季節，每年松葉蟹在鳥取縣的捕獲量都居日本之冠，除了松葉蟹，還可以吃到台灣吃不到的母蟹，無論是松葉蟹還是母蟹，每隻都是港口直送，保有最新鮮的甘甜，不用加以烹調，讓饕客感受海洋最單純的味道，鳥取縣也發展出各種烹調方式，以各種風味呈現松葉蟹的美味。

味道鮮美甘甜的松葉蟹，是冬天鳥取縣的必吃美食。(圖片提供/傑森全球整合行銷)

錯過冬天的松葉蟹就來享用夏天的白墨魚，白墨魚是鳥取縣夏天的代表，可以一路從6月吃到11月，身為夏天代表的白墨魚在鳥取縣有許多創意吃法，從基本必吃的原味到墨魚蕎麥麵、墨魚冰淇淋、雜蝦漢堡等，每一種都讓人愛不釋口、無法忘懷，這些都是專屬於鳥取縣的特有吃法。

創意的白墨魚饗宴，是鳥取縣的特有料理。(圖片提供/傑森全球整合行銷)

鳥取縣迷人的不只有海鮮，上等和牛也是鳥取縣的特產，油花分布完美無缺，全方位誘惑饕客的味蕾，另外，美食配美景天經地義，鳥取縣在秋天有滿山遍野的楓紅，每年10月20日～11月5日是鳥取縣楓紅最盛的時節，在大山寺本堂所在的大山隱岐國家公園都會舉辦大山紅葉季，讓人舒服自在地徜徉在楓葉的世界裡。搭配冬天松葉蟹的是白雪皚皚的景致，瀕臨日本海的鳥取縣，到了冬天漫天白雪，彷彿為所有景物都染上了層白，讓鳥取縣的大山在冬天成了最美不勝收的滑雪勝地。

大山寺本堂所在的大山隱岐國家公園每年都會舉辦大山紅葉季。(圖片提供/傑森全球整合行銷)

只要使用「名偵探柯南 鳥取懸疑推理之旅」套票就可以用最划算的優惠價格暢遊鳥取縣，套票分成分成5天的關西鳥取周遊券跟3天的鳥取周遊券兩種，日本國內買不到，台灣只能在雄獅等指定旅行社購買；購票後會拿到兌換券，到日本當地就可以兌換成車票、地圖跟手冊一組的套票。套票不只包JR鐵路，還包鳥取縣內巴士跟青山剛昌故鄉館等場館門票；若從關西機場入境，從落地的那一刻起就可以開始和柯南一起探訪鳥取縣，感受鳥取縣的溫度及感動。

(中時電子報)