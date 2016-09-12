台灣之光！中華女拔540kg錦標賽奪冠 世界盃共拿6金
台灣之光！景美台師大拔河聯隊遠征瑞典，代表中華台北參加「2016世界盃室外拔河錦標賽」，除了女子500kg錦標賽，中華女拔自2010年開始至今已是第四度稱霸，今晚在540kg錦標賽，先以預賽全勝之姿晉級四強，準決賽輕取南非，最後冠亞軍戰再以2：0擊敗對手奪金。這是景美台師大聯隊首次在540kg量級奪金，累計6面金牌也是歷來最多。
世界盃拔河錦標賽分為公開賽與錦標賽，公開賽開放各國拔河俱樂部參賽，錦標賽等級較高、每國只能派1支代表隊參加，今年世界盃另新增「U23」級比賽，開放18至22歲選手參賽。
中華女拔此次在U23女子500kg公開賽、500kg公開賽、540kg公開賽、U23女子500kg錦標賽、500kg錦標賽先拿下5面金牌，男女混合600kg公開賽與錦標賽則均未晉級4強。最後一戰則是540kg錦標賽，前兩屆中華女拔在此量級僅拿過銀牌與銅牌，此次奪金，不但是第一次，更創中華隊金牌數新高。
今晚登場的540kg錦標賽，中華女拔預賽面對其他8隊對手，全都以2：0勝出，其中，瑞典、瑞士更是賽前評估的強敵。晉級四強準決賽後遇上南非，當另一組第一局還未結束，中華女拔就以2：0獲勝，順利晉級冠亞軍。
冠亞軍戰碰上瑞典，中華女拔又以2：0強壓地主隊，奪下第六面金牌。景美女中秘書黃郁博表示，此次聯隊拿下總共6面金牌，囊括女子組賽事全部的金牌，堪稱「大滿貫」，且11日還是教練郭昇的生日，「很難令人不掉眼淚！」
(中時)
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