張秀卿為求子爆肥 見２年前婚紗照淚崩
張秀卿及翁立友日前赴菲律賓賭城演出，２人相隔４年再度合作，在台上不停鬥嘴、互糗還即興對唱，「笑」果十足； 積極做人的張秀卿，坦言日前「試管」手術失敗，暴增17斤肉，２年內挨了288針排卵針的她，心情一度沮喪，經老公的安慰開導，雖已想開，仍不放棄求子。
翁立友計畫年底當背包客走遍日本，享受一個人的旅行；過去他總用工作填滿生活，認為應該放鬆慢活，珍惜人生。
張秀卿為了做試管手術而服藥，體重也因此從原本的53公斤，爆增17公斤，對照２年前的婚紗照，她坦言每次看都會落淚，「但我從不後悔做人的決心，已經盡力了，現在轉念，不再刻意做人」；她決定有時間就多跟老公出國度假，「也許在無壓力的美景下，才能播種成功」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。