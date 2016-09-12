張秀卿為求子爆肥　見２年前婚紗照淚崩

張秀卿與翁立友在菲律賓賭城演出。（豪記唱片提供）

張秀卿與翁立友在菲律賓賭城演出。（豪記唱片提供）

張秀卿及翁立友日前赴菲律賓賭城演出，２人相隔４年再度合作，在台上不停鬥嘴、互糗還即興對唱，「笑」果十足； 積極做人的張秀卿，坦言日前「試管」手術失敗，暴增17斤肉，２年內挨了288針排卵針的她，心情一度沮喪，經老公的安慰開導，雖已想開，仍不放棄求子。

翁立友計畫年底當背包客走遍日本，享受一個人的旅行；過去他總用工作填滿生活，認為應該放鬆慢活，珍惜人生。

張秀卿為了做試管手術而服藥，體重也因此從原本的53公斤，爆增17公斤，對照２年前的婚紗照，她坦言每次看都會落淚，「但我從不後悔做人的決心，已經盡力了，現在轉念，不再刻意做人」；她決定有時間就多跟老公出國度假，「也許在無壓力的美景下，才能播種成功」。

(中時)