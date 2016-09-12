希拉蕊身體不適 健康再引關切

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美國民主黨總統候選人希拉蕊提早離開紐約911紀念活動，再度引起輿論關切她的健康狀況。

希拉蕊出席在紐約舉行的911紀念活動，因天氣太熱，身體不適，提早離開現場，轉往女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）位於史坦登島的家中休息。據採訪希拉蕊陣營的記者指出，希拉蕊約在美東時間上午9時30分左右已離開現場。

大批媒體守候在雀兒喜的家門口，希拉蕊在休息後走出大門，面帶微笑向媒體打招呼。

面對媒體詢問她是否感覺好些？她說，「是的，感謝大家。」但未趨前進一步回答記者的問題。希拉蕊接著返紐約家中，計畫休息1天。

紐約市上午氣溫約為攝氏27度，濕度約為40%，在美東地區的9月來說溫度偏高。

希拉蕊在活動前於推特寫到，「我們不能忘記2001年9月11日的恐怖攻擊，今天讓我們向死難者和參與救助者的生命與偉大精神致敬。」

川普陣營在選舉期間不斷拋出希拉蕊的健康議題，希望能有更多透明度。希拉蕊曾於2013年初因右耳後方血栓入院治療。1050911

(中央社)