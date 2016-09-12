里約帕運首日 大馬歷史性勇奪3金
馬來西亞在上週里約帕拉林匹克運動會登場首日表現神勇，不僅創下零的突破奪得歷史首面金牌外，還憑男子100公尺、男子鉛球與男子跳遠連斬3面金牌，成績傲人。
馬來西亞在里約奧運會收穫4銀1銅，始終無法取得歷史性金喜，沒想到這個遺憾在帕運卻獲得大大彌補，在首日就獲得3項金牌，甚至3項都分別打破大會記錄與世界紀錄，是首日表現最出色的國家之一。
首先，莫哈默里祖安（（Mohamad Ridzuan Mohamad Puzi）先在男子T36級別100公尺比賽，以12秒07刷新帕運紀錄，奪得大馬歷史第一枚金牌。
接下來穆哈默吉雅（Muhammad Ziyad）在F20級別鉛球賽奪下第二面金牌，甚至以16公尺84成績打破世界紀錄。吉雅曾在上屆倫敦帕運奪得同個項目銅牌。
之後，在本屆帕運擔任大馬隊旗手的19歲男孩阿都拉迪夫（Abdul Latif Romli）在跳遠項目T20級別中，再度為大馬進賬第三面金牌，更創下7公尺60的新世界紀錄。
這些好消息傳回大馬後，紛紛獲得大馬人普遍祝福，就連里約奧運會雙人跳水銀牌得主潘德莉拉及腳踏車銅牌得主等選手都紛紛在第一時間在臉書祝賀，並為這些健兒的傑出表現感到驕傲。
同時，馬來西亞汽車公司納莎控股公司（Naza）也立即宣布，將送出一輛嶄新的KIA Sportage轎車給予獲得金牌的選手，以獎勵他們為大馬取得在帕運的金牌突破。馬來西亞青年與體育部也表示，這些選手都享有與奧運會獲得金牌的同等獎勵待遇。1050912
(中央社)
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