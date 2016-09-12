全僑盟舉辦重陽敬老 泰樞密院大臣見證

泰國全僑民主聯盟今天舉辦重陽敬老活動訪視曼谷近郊老人院，帶來物資和捐款慰問長輩們，泰國樞密院大臣安蓬詩那納隆（Ampol Senanarong）全程參與見證。

由旅泰台商陳明芳擔任理事長的泰國全僑民主和平聯盟今天上午與泰國宗通和聯通獅子會等社團一起前往曼谷近郊的邦客（BANG KHAE）老人院慰問老人，由熱心台商捐助紙尿布、食品罐頭及洗浴用品、電扇、拖把等物資以及捐款，一同前往的還有泰國台灣商會聯合總會長劉樹添及全僑盟名譽理事長陳甲寅，以及中華民國駐泰國代表處官員等人。

樞密院大臣安蓬詩那納隆（Ampol Senanarong）長期關懷弱勢和老人，對台商及全僑盟的善心義舉感到十分欣慰，他今天也全程見證活動，希望老人們身體健康、台商事業順利。

陳明芳表示，本著取之社會，用於社會的精神，將一點點的心意表達出去，他感謝熱心捐贈物資和捐款的台商，台商們對泰國社會略盡棉薄之力，也可以增進台灣與泰國間的友好和情誼，相信更有利於政府推動新南向政策。1050911

(中央社)